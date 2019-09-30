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12:34, 30 сентября 2019 63

«Зеленый сад» предложил рязанцам отделку квартиры «под ключ» по цене 7 105 рублей за квадратный метр

«Зеленый сад» предложил рязанцам отделку квартиры «под ключ» по цене 7 105 рублей за квадратный метр

Группа компаний «Зеленый сад» рассказала рязанцам о специальной программе «Быстрый ремонт — Rent», в рамках которой предлагается отделка квартиры «под ключ» по цене 7 105 рублей за квадратный метр. В эту стоимость входит работа и материал для отделки.

«'Быстрый ремонт — Rent' — это не только экономия времени (на ремонт уйдет всего 45 дней), но и снижение расходов до 600 тысяч рублей на стоимость работ по отделке и используемых материалов», — подчеркнули в компании.

На все отделочные работы дается гарантия 5 лет. Для участников программы «Быстрый ремонт — Rent», покупающих квартиры в I и II очередях нового жилого квартала «Еврокласс» в Кальном, Группа компаний «Зеленый сад» делает подарок — входную дверь «Torex» (модель Супер Омега 8) цвета «Белый перламутр» или «Черный шелк».

Более подробную информацию можно в отделе по работе с клиентами Группы компаний «Зеленый сад» по адресу: Солотчинское шоссе, 2. Телефон: + 7 (4912) 777-777.


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