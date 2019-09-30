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Фото: Pixabay.com
Воронежец разбил «припаркованную на его пути» машину. Об этом
Владелица Mitsubishi Outlander обратилась в полицию в июне. Неизвестный камнем разбил стекла, зеркала и корпус машины, которая стояла на улице Димитрова. Ущерб составил около 84 тысяч рублей.
Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 58-летний воронежец. Тот признался и рассказал, что был пьян и разозлился из-за припаркованного у него на пути автомобиля.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.