Во Владимирской области отменят несколько пригородных электричек

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Во Владимирской области пригородные электрички перейдут на зимнее расписание. Об этом
С 5 октября по выходным дням отменят поезда №№6408 и 6409 сообщением Владимир — Ковров — и Ковров — Владимир, с 9 октября — №№6420 и 6419 (Владимир — Ковров и Ковров — Владимир).
С 18 ноября в будни не будут ходит электрички №№6410 и 6411 (Владимир — Ковров и Ковров — Владимир).
Актуальное расписание есть на
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.