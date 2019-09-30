В Сараях перевернулась «Шкода»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 29 сентября, в Сараях перевернулась Skoda. Об этом написало издательство «
На 35 километре трассы Сапожок-Сараи-Борец-Шацк водитель «ГАЗели» помешал Skoda пойти на обгон.
В результате машины столкнулись, иномарка врезалась в дерево и опрокинулась. Водителя Skoda с серьезными травмами доставили в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов проведет прямой эфир «ВКонтакте»
|
cледующая новость →Умер брянский краевед Соколов. Он написал более двух десятков книг о регионе
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.