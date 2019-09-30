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Фото: Pixabay.com
В рязанской ОКБ открыли новое отделение реанимации. Оно рассчитано на 12 человек. Об этом сообщил
По словам главврача Областной клинической больницы Дмитрия Хубезова, новая реанимация поможет работать с пациентами, у которых есть несколько заболеваний, а также станет легче наблюдать за лечением пожилых людей.
Также Хубезов рассказал о новой стратегии фаст трек, заключающейся в операции через маленькие разрезы и возможности более быстрого восстановления пациентов после хирургического вмешательства.
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.