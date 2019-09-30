В Полянах появилась аллея дружбы

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В четверг, 26 сентября, в Полянах заложили аллею дружбы. Об этом сообщил
Аллея появилась в парке «Веры». Инициатором акции выступил заслуженный учитель России Николай Морозов.
Учащиеся Льговской, Варсковской, Заборьевской, Заокской, Полянской средних школ, высадили саженцы сосны, дуба, черемухи.
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