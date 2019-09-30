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В двух школьных столовых Скопинского района нашли нарушения. Об этом сообщил
В результате проверки выяснилось, что на кухне Милославской школы не работала система вентиляции и плохо мыли посуду.
В столовой Горняцкой школы неправильно хранили продукты в холодильнике без термометра.
Кроме того, в обеих столовых неполностью заполняли необходимые журналы.
Прокуратура потребовала устранить нарушения. В отношении трех человек возбудили дела по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), которые направили в Роспотребнадзор.
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