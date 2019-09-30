В день приема родителей дошкольников с рязанцами обсудили нехватку мест в яслях и льготы

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В пятницу, 27 сентября, в региональной общественной приемной «
На вопросы заявителей ответили член фракции «Единая Россия» в Госдуме, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина, министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина, председатель общественного совета партпроекта, член регионального политсовета Марина Денисова.
Многие родители подняли вопрос, связанный с нехваткой мест в яслях.
Ольга Щетинкина отметила, что в текущем году в рамках реализации национального проекта «Образование» в Рязани создадут 380 дополнительных мест в ясельных группах. Это стало возможным благодаря возведению пристроек к детским садам №№106, 139, 146, 150 и 154.
Кроме этого, пристройки для ясельных групп построили в двух детсадах Рыбного. В настоящее время завешается строительство яслей в селе Дядьково Рязанского района.
«До конца 2021 года в области будет создано 1990 дополнительных мест для детей до трех лет», — уточнила министр.
Еще одной темой обсуждения стало предоставление преимущественного права детям из многодетных семей обучаться в одном образовательном учреждении.
Как подчеркнула Елена Митина, в июле 2019 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о предоставлении такого преимущества на прием по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации.
«Считаю, что ко второму чтению в законопроект необходимо внести поправки, связанные с приемом не только в школы, но и в детские сады», — сказала парламентарий.
Также подняли вопросы, связанные с отменой льготного проезда в маршрутках для многодетных родителей и их детей, начислением НДФЛ за компенсацию оплаты за детсад, льготным приемом в дошкольные образовательные учреждения, укомплектованием специализированных детских организаций дефектологами.
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