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13:25, 30 сентября 2019 153

В день приема родителей дошкольников с рязанцами обсудили нехватку мест в яслях и льготы

В день приема родителей дошкольников с рязанцами обсудили нехватку мест в яслях и льготы

В пятницу, 27 сентября, в региональной общественной приемной «Единой России» прошел третий Всероссийский день приема родителей дошкольников. Его организовали в рамках партийного проекта «Новая школа» совместно с Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России».

На вопросы заявителей ответили член фракции «Единая Россия» в Госдуме, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина, министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина, председатель общественного совета партпроекта, член регионального политсовета Марина Денисова.

Многие родители подняли вопрос, связанный с нехваткой мест в яслях.

Ольга Щетинкина отметила, что в текущем году в рамках реализации национального проекта «Образование» в Рязани создадут 380 дополнительных мест в ясельных группах. Это стало возможным благодаря возведению пристроек к детским садам №№106, 139, 146, 150 и 154.

Кроме этого, пристройки для ясельных групп построили в двух детсадах Рыбного. В настоящее время завешается строительство яслей в селе Дядьково Рязанского района.

«До конца 2021 года в области будет создано 1990 дополнительных мест для детей до трех лет», — уточнила министр.

Еще одной темой обсуждения стало предоставление преимущественного права детям из многодетных семей обучаться в одном образовательном учреждении.

Как подчеркнула Елена Митина, в июле 2019 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о предоставлении такого преимущества на прием по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации.

«Считаю, что ко второму чтению в законопроект необходимо внести поправки, связанные с приемом не только в школы, но и в детские сады», — сказала парламентарий.

Также подняли вопросы, связанные с отменой льготного проезда в маршрутках для многодетных родителей и их детей, начислением НДФЛ за компенсацию оплаты за детсад, льготным приемом в дошкольные образовательные учреждения, укомплектованием специализированных детских организаций дефектологами.


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