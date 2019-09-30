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17:42, 30 сентября 2019 223
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В центре Рязани женщина украла подвесные клумбы из цветочного магазина. Видео 2

В центре Рязани женщина украла подвесные клумбы из цветочного магазина. Видео

Утром в субботу, 28 сентября, в салоне «Белый Ангел», находящемся в доме №71 на улице Свободы, женщина украла цветы с горшками. Информация об этом появилась на странице салона «ВКонтакте».

«Женщина украла почти все цветы в горшках. Очень неприятно, ведь мы старались для клиентов, украшали и ухаживали за цветами», —

Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили позвонить по номерам 77-90-88 и +7 (953) 744-11-88.


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