В центре Рязани женщина украла подвесные клумбы из цветочного магазина. Видео

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Утром в субботу, 28 сентября, в салоне «Белый Ангел», находящемся в доме №71 на улице Свободы, женщина украла цветы с горшками. Информация об этом появилась на странице салона «ВКонтакте».
«Женщина украла почти все цветы в горшках. Очень неприятно, ведь мы старались для клиентов, украшали и ухаживали за цветами», —
Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили позвонить по номерам 77-90-88 и
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.