В брянском Почепе посадили более трехсот рябин и дубов

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В брянском Почепе посадили более трехсот рябин, дубов, сосен и елей. О патриотической акции «Лес Победы»
Саженцы на лугу за новым парком высадили молодогвардейцы, члены отряда «Юнармия», военные и активисты. Каждому дереву присвоили имя местного жителя, воевавшего во время Великой Отечественной.
Отмечается, что эта акция была первой. Всего в районе планируют посадить несколько тысяч деревьев.
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