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12:19, 30 сентября 2019 71
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В брянском Почепе посадили более трехсот рябин и дубов

В брянском Почепе посадили более трехсот рябин и дубов

В брянском Почепе посадили более трехсот рябин, дубов, сосен и елей. О патриотической акции «Лес Победы» сообщили в региональном отделении «Единой России».

Саженцы на лугу за новым парком высадили молодогвардейцы, члены отряда «Юнармия», военные и активисты. Каждому дереву присвоили имя местного жителя, воевавшего во время Великой Отечественной.

Отмечается, что эта акция была первой. Всего в районе планируют посадить несколько тысяч деревьев.


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«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

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