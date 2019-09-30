С началом учебного года «Рязаньэнерго» возобновил уроки электрограмотности для школьников

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Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели внеклассный час на тему безопасного поведения вблизи энергообъектов и обращения с электричеством в быту для шестиклассников рязанской школы № 22.
С помощью наглядно-информационных материалов и учебного фильма энергетики разобрали ситуации, в которые может попасть человек, пренебрегающий жизненно важными правилами электробезопасности.
Более 30 учеников узнали, что нужно делать, если на пути встретился провисший или оборванный провод, задумались о значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, о трагических последствиях самовольного проникновения на энергообъекты, селфи, игр и рыбалки вблизи них.
«Самой увлекательной частью урока стала отработка навыков оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока на специальном манекене-тренажере: каждый желающий смог самостоятельно попробовать „оживить“ тренировочного робота, — рассказали в пресс-службе компании. — Энергетики уверены, что учиться электробезопасному поведению так же важно, как и осваивать школьные предметы, поэтому регулярное проведение бесед с подрастающим поколением в образовательных учреждениях входит в часть ежегодной комплексной программы „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ по предотвращению несчастных случаев на энергообъектах».
Сотрудники «Рязаньэнерго» предлагают ученикам, родителям и педагогам пользоваться тематическими интернет-ресурсами: в группе «Электропатруль» «ВКонтакте», а также на корпоративном
В этом же разделе можно оставить заявку на проведение уроков электрограмотности или мероприятий по теме энергосбережения в детских садах и школах. С запросом также можно обратиться в пресс-службу «Рязаньэнерго» по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28.
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