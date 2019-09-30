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Фото: Рязанская епархия
В субботу, 28 сентября, рязанский митрополит Марк отслужил в Успенском соборе Будапешта.
На вечерней службе к нему обратились прихожане. Также в ближайшие дни в общине Троицкого прихода пройдет еще два архиерейских богослужения.
Напомним, 30 августа, Рязанский митрополит
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