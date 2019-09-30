RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская мэрия попросила сделать бесплатным проезд через путепровод в часы пик. Об этом говорится в ответе администрации на
Просьбу о «рассмотрении возможности безвозмездного проезда по платному путепроводу в часы пиковых нагрузок» направили гендиректору ЗАО «ИК «РПД-Рязань». Фирма владеет участком с платной дорогой и прилегающими перекрестками с круговым движением.
Отметим, что просьба касается только рабочих дней.
Напомним, ранее проезд по путепроводу
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Активисты ОНФ заявили о сорванных сроках строительства врачебной амбулатории в старожиловском селе
Почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир»?