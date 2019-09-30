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8:30, 30 сентября 2019 188
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Путин освободил от налогов некоторые категории граждан

Путин освободил от налогов некоторые категории граждан

Фото: Ru.wikipedia.org

Путин освободил от налогов некоторые категории граждан. Об этом сообщил сайт РИА Новости

Президент России подписал закон, по которому пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, терактов и стихийных бедствий граждане смогут не платить налоги. Кроме того, новый закон распространяется на тех, кто предоставил свое жилье таким гражданам.

Также от уплаты НДФЛ освободят студентов и аспирантов, получающих материальную помощь в размере не более четырех тысяч рублей в год.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года


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