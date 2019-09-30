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Фото: Ru.wikipedia.org
Путин освободил от налогов некоторые категории граждан. Об этом сообщил сайт
Президент России подписал закон, по которому пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, терактов и стихийных бедствий граждане смогут не платить налоги. Кроме того, новый закон распространяется на тех, кто предоставил свое жилье таким гражданам.
Также от уплаты НДФЛ освободят студентов и аспирантов, получающих материальную помощь в размере не более четырех тысяч рублей в год.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года
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