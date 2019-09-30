Полиция нашла водителя, насмерть сбившего пешехода в Солотче

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция нашла водителя, который насмерть
ДТП произошло в субботу, 28 сентября, около 5:30 на площади Монастырской поселка Солотча.
46-летний житель Рязанского районе на Toyota Camry наехал на 58-летнего рязанца, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.
От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.
Поскольку водитель покинул место аварии, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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