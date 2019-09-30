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Михайловец ограбил дом и пообедал за счет его хозяев. Об этом рассказала
38-летняя москвичка сообщила полиции, что в ее доме в селе Аннино разбили окно и украли электрический обогреватель и плиту. Оперативники осмотрели дачу и заметили, что грабитель оставил на столе пустые консервные банки.
«Злоумышленник не только похитил бытовую технику, но и пообедал за счет хозяйки. На столе остались пустые консервные банки, содержимым которых полакомился взломщик», — говорится в сообщении.
По отпечаткам пальцев злоумышленника нашли. Им оказался 41-летний местный житель.
У него дома обнаружили похищенные плитку и обогреватель. Украденные вещи изъяли.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»).
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