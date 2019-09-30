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Фото: Pixabay.com
Касимовскую продавщицу едва не убили бутылкой водки. Об этом сообщила
В поселке Лашма 50-летний местный житель попросил продать ему в долг алкоголь. Продавщица отказала из-за того, что он не оплатил прошлые покупки.
«Тогда злоумышленник разгневался и, схватив с витрины бутылку водки, начал с угрозами убийством бегать за 37-летней женщиной, которая пыталась скрыться» — говорится в сообщении.
Местные жители вызвали полицию, и мужчину задержали.
В отношении касимовца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»)
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