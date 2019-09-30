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Две рязанские электрички временно не будут останавливаться в Рыбном. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
Поезда, но направлению Рязань-Москва и Рязань — Узуново не будут останавливаться 30 сентября, с 1 по 4 и с 7 по 11 октября с 13:00 до 17:00.
В сообщении добавили, что возможны дополнительные изменения. Расписание электричек можно посмотреть на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».
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