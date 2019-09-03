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В Сасове появится памятник самолету «Ан-2». Об этом сообщил сайт ИД
Его установят в спортивно-рекреационном кластере «Парк Стрит». Сначала его доставят в разобранном виде на спецплощадку, где приведут в порядок.
Депутат городской Думы Юрий Знаменский идею поодержал.
«С самолетом „Ан-2“ связана судьба тысяч авиаторов во всем мире. Это самолет-труженик. И будет справедливо, что ему будет отдана дань уважения», — сказал он.
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.