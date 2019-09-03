RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 2 сентября, в Ряжском районе на заправке скончался житель Подмосковья. Об этом сообщило ИД
Смерть мужчины наступила около 21:00. По имеющимся данным, он ехал с компанией своих знакомых из Каширы по трассе Р-22 «Каспий» на отдых в Астрахань.
Мужчине стало плохо, он пожаловался на боли в области сердца. Его состояние ухудшалось. После остановки на автозаправочной станции на 314 километре автодороги Москва-Астрахань вызвали скорую помощь.
Медики констатировали смерть. По предварительной информации, причиной остановки сердца могла стать острая коронарная недостаточность.
Проводится проверка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.