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17:30, 3 сентября 2019 119
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В Ряжском районе на заправке скончался житель Подмосковья

В Ряжском районе на заправке скончался житель Подмосковья

В понедельник, 2 сентября, в Ряжском районе на заправке скончался житель Подмосковья. Об этом сообщило ИД Пресса.

Смерть мужчины наступила около 21:00. По имеющимся данным, он ехал с компанией своих знакомых из Каширы по трассе Р-22 «Каспий» на отдых в Астрахань.

Мужчине стало плохо, он пожаловался на боли в области сердца. Его состояние ухудшалось. После остановки на автозаправочной станции на 314 километре автодороги Москва-Астрахань вызвали скорую помощь.

Медики констатировали смерть. По предварительной информации, причиной остановки сердца могла стать острая коронарная недостаточность.

Проводится проверка.


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