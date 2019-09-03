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В Рязани закроют еще два пункта продаж проездных. Об этом сообщил
Прекратят работать киоски на улице Полетаева, дом 34 (остановка «Памятник Полетаеву») и на Маяковского, дом 72 (остановка «Медуниверситет»).
«В связи со снижающейся востребованностью уличных киосков, с 6 февраля закроется два киоска по продаже проездных билетов, которые работали только в период с 23 по 5 число каждого месяца», — написал представитель мэрии.
Пополнить проездные и транспортные карты можно на сайте
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.