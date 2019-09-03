В поселке Лесной устроят «Фестиваль будущего»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В поселке Лесной проведут «Фестиваль будущего». На празднике в субботу, 7 сентября, будут мастер-классы, танцевальный баттл, научное шоу, игры и конкурсы. Гостей также ждут номера от танцевальных и музыкальных коллективов и аквагрим.
Программа:
«Фестиваль будущего» завершится фейерверком. Его устроят в 22:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская предпринимательница не заплатила около миллиона рублей налогов
|
cледующая новость →Сотрудников рязанской «Автоколонны 1310» переводят на работу в Управление троллейбуса — мэрия
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?