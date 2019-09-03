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12:03, 3 сентября 2019 432
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В поселке Лесной устроят «Фестиваль будущего»

В поселке Лесной устроят «Фестиваль будущего»

Фото: Pixabay.com

В поселке Лесной проведут «Фестиваль будущего». На празднике в субботу, 7 сентября, будут мастер-классы, танцевальный баттл, научное шоу, игры и конкурсы. Гостей также ждут номера от танцевальных и музыкальных коллективов и аквагрим.

Программа:

  • 13:00 — выступление творческих коллективов поселка Лесной;
  • 14:30 — научное шоу «Профессора Бумса»;
  • 15:00 — хип-хоп баттл;
  • 15:30 — интерактивное детское шоу;
  • 19:00 — награждение почетных жителей поселка и сотрудников завода «Ока-Пласт» на главной сцене;
  • 20:00 — выступление группы «Мелоди-mix» и космический номер от «Лазермен-шоу»;
  • 21:00 — выступление народной группы «Балалайка-62».

«Фестиваль будущего» завершится фейерверком. Его устроят в 22:00.


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