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12:22, 3 сентября 2019 204
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Участок проезда Шабулина отремонтируют после жалоб предпринимателей

Участок проезда Шабулина отремонтируют после жалоб предпринимателей

Участок проезда Шабулина отремонтируют после жалоб предпринимателей. Об этом журналисту RZN.info сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Рязанской области.

Выполнить работы обязано управление благоустройства.

С жалобой качество трассы в районе завода «Красное знамя» в прокуратуру обратился Уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин.

Проведенные экспертизы подтвердили плохое состояние дороги. Выяснилось, что участок не состоит на балансе города, отсутствует организация, ответственная за его содержание.

Теперь, по требованию прокуратуры, дорогу должны привести в нормативное состояние.


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