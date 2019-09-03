RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Несанкционированную свалку в поселке Борки уберут за неделю. Рабочие начали расчищать территорию в понедельник, 2 сентября,
Дирекция благоустройства также ликвидирует свалку в Роще. Территорию у дома №62 по улице Шевченко планируют привести в порядок на следующей неделе. Контейнерную площадку хотят перенести на место с удобным подъездом для спецтехники.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские села поборются за победу в конкурсе на самое веселое название
|
cледующая новость →В Калуге приостановили ремонт дорог
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.