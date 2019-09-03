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Рязанская предпринимательница не заплатила около миллиона рублей налогов. Об этом
По данным следствия, с октября 2017 года по сентябрь 2018 года рязанка оказала транспортные услуги на сумму более шести с половиной миллионов рублей. Она не передала данные в налоговую и не перечислила государству около миллиона рублей.
На предпринимательницу завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере»). Следователи собирают доказательства вины подозреваемой.
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