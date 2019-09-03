«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключил к электросетям рязанские школу и детсад

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«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключил к электросетям новый корпус для начальных классов средней школы в рабочем поселке Александро-Невский. Здание на 250 человек открыли вместо корпуса, построенного еще в 1894 году.
Помимо школы, специалисты «Рязаньэнерго» присоединили к электрическим сетям детсад в Дядькове Рязанского района. Он рассчитан на 60 воспитанников от двух месяцев до трех лет. Ясли заработают в декабре.
«Для того чтобы подвести электричество к дошкольному учреждению, энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию 1×100 кВА, возвели 200 метров воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ и 90 метров ВЛ 10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода», — рассказали в пресс-службе компании.
«Надежное обеспечение электроснабжения образовательных учреждений — одна из важнейших социальных функций „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“, поскольку речь идет о содействии реализации национальных проектов, направленных на решение таких актуальных задач, как повышение качества и доступности образования, улучшение демографической ситуации и воспитание будущих поколений», — отметили в компании.
Справка
«Рязаньэнерго» — филиал «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). В настоящее время «Рязаньэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Рязанской области. В состав филиала входят 12 районов электрических сетей (РЭС), которые обслуживают территорию площадью свыше 39 тысяч квадратных километров с населением более 1 миллиона 114 тысяч человек.
Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье»:
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