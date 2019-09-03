Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:29, 3 сентября 2019 184

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключил к электросетям рязанские школу и детсад

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключил к электросетям рязанские школу и детсад

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключил к электросетям новый корпус для начальных классов средней школы в рабочем поселке Александро-Невский. Здание на 250 человек открыли вместо корпуса, построенного еще в 1894 году.

Помимо школы, специалисты «Рязаньэнерго» присоединили к электрическим сетям детсад в Дядькове Рязанского района. Он рассчитан на 60 воспитанников от двух месяцев до трех лет. Ясли заработают в декабре.

«Для того чтобы подвести электричество к дошкольному учреждению, энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию 1×100 кВА, возвели 200 метров воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ и 90 метров ВЛ 10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода», — рассказали в пресс-службе компании.

«Надежное обеспечение электроснабжения образовательных учреждений — одна из важнейших социальных функций „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“, поскольку речь идет о содействии реализации национальных проектов, направленных на решение таких актуальных задач, как повышение качества и доступности образования, улучшение демографической ситуации и воспитание будущих поколений», — отметили в компании.

Справка

«Рязаньэнерго» — филиал «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). В настоящее время «Рязаньэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Рязанской области. В состав филиала входят 12 районов электрических сетей (РЭС), которые обслуживают территорию площадью свыше 39 тысяч квадратных километров с населением более 1 миллиона 114 тысяч человек.

Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье»: 8 (800) 100-33-00 (звонок по России бесплатный)


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 603
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 485
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 14 960
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
9:26, 24 августа 2019 13 791
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
19:16, 2 сентября 2019 12 900
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 3
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум