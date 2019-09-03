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Между Рязанью и Зарайском вновь начали ходить автобусы. Их запустили с 1 сентября,
Автобусы будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 7:35 и 17:05 от Зарайского автовокзала и в 11:10 и 19:00 из Рязани. Стоимость проезда за наличный расчет составит 300 рублей, а при оплате ЕТК «Стрелка» — 250 рублей.
В начале года маршрут
Фото с
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.