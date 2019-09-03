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10:28, 3 сентября 2019 981
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Между Рязанью и Зарайском вновь начали ходить автобусы

Между Рязанью и Зарайском вновь начали ходить автобусы

Между Рязанью и Зарайском вновь начали ходить автобусы. Их запустили с 1 сентября, сообщил сайт Мострансавто.

Автобусы будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 7:35 и 17:05 от Зарайского автовокзала и в 11:10 и 19:00 из Рязани. Стоимость проезда за наличный расчет составит 300 рублей, а при оплате ЕТК «Стрелка» — 250 рублей.

В начале года маршрут закрыли. Жители Зарайска попросили вернуть его. Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова пояснила, что эти автобусы популярны у студентов, которые ездят на учебу из Подмосковья в Рязань.

Фото с сайта Мострансавто


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