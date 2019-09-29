В Рязанской области ищут пропавшего 56-летнего мужчину

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В Рязанской области ищут пропавшего 56-летнего Алексея Сергеевича. Об этом сообщили
С 20 сентября местонахождение жителя Новомичуринска неизвестно.
Приметы: рост 172 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые, носит усы.
Одежда: черная ветровка, бордовая кофта, темно-синие джинсы, черные кроссовки.
Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700 54-52 или 112.
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