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11:38, 29 сентября 2019 152
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В Рязанской области ищут пропавшего 56-летнего мужчину

В Рязанской области ищут пропавшего 56-летнего мужчину

В Рязанской области ищут пропавшего 56-летнего Алексея Сергеевича. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

С 20 сентября местонахождение жителя Новомичуринска неизвестно.

Приметы: рост 172 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые, носит усы.

Одежда: черная ветровка, бордовая кофта, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700 54-52 или 112.


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