В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео

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В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Об этом RZN.info сообщил очевидец.
Инцидент произошел в «доме со смайликом» по адресу Быстрецкая, 20 корпус 3.
Как рассказал очевидец, дверь вырвали из магнитного замка. Теперь она вырвана и с улицы в подъезд дует холодный ветер.
«Думаю, если это не исправят, то зимой будет очень холодно внутри, так как сам подъезд не отапливается. Только поквартирное отопление», — написал рязанец.
«Сам факт как-то не очень. Курсант престижного училища громит подъезд», — добавил он.
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