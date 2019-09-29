В Пронском районе обокравшего дом культуры мужчину нашли по образцу крови

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В Пронском районе задержали местного жителя, подозреваемого в краже из дома культуры в деревне Мамоново. Об этом сообщила
В полицию обратился работник учреждения, который сообщил, что нашел на здании разбитое окно и обнаружил, что из помещения пропал ноутбук.
Оперативники осмотрели место преступления и нашли на одном из осколков стекла следы крови. Полицейские предположили, что злоумышленник поранился, залезая внутрь
Образцы крови направили экспертам-криминалистам.
Во время опроса выяснилось, что у одного из местных жителей появился ноутбук. У 35-летнего мужчины не было постоянного заработка, поэтому полиция решила проверить, откуда у него компьютер.
Подозрения подтвердились. Помимо этого, кровь со стекла оказалась идентичной крови мужчины.
Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за хищения металлических изделий с территории местного предприятия, у полиции были в распоряжении сведения о его личности.
Злоумышленника задержали, ноутбук изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.
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