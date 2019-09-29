Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:55, 29 сентября 2019 100
 0    0

В Пронском районе обокравшего дом культуры мужчину нашли по образцу крови

В Пронском районе обокравшего дом культуры мужчину нашли по образцу крови

В Пронском районе задержали местного жителя, подозреваемого в краже из дома культуры в деревне Мамоново. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился работник учреждения, который сообщил, что нашел на здании разбитое окно и обнаружил, что из помещения пропал ноутбук.

Оперативники осмотрели место преступления и нашли на одном из осколков стекла следы крови. Полицейские предположили, что злоумышленник поранился, залезая внутрь

Образцы крови направили экспертам-криминалистам.

Во время опроса выяснилось, что у одного из местных жителей появился ноутбук. У 35-летнего мужчины не было постоянного заработка, поэтому полиция решила проверить, откуда у него компьютер.

Подозрения подтвердились. Помимо этого, кровь со стекла оказалась идентичной крови мужчины.

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за хищения металлических изделий с территории местного предприятия, у полиции были в распоряжении сведения о его личности.

Злоумышленника задержали, ноутбук изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир»?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 608
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 553
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 216
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 1 951
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
16:23, 28 сентября 2019 1 133
В МЧС разъяснили, как будет действовать запрет на курение на балконе 1
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум