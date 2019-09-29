Рязанец собрал почти 18 килограммов грибов на фестивале в Ласкове

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 28 сентября, в деревне Ласково прошел фестиваль «В Рязани — грибы с глазами». Об этом сообщило издательство «
На мероприятии устроили соревнования по сбору грибов. Больше всех собрал рязанец Виктор Кубельский, принесший почти 18 килограммов грибов.
Кроме того, организаторы наградили участников и других номинаций — за самый большой и маленький гриб, за самый редкий гриб, за самую красивую корзинку, за поделку на соответствующую тематику.
Гости фестиваля смогли попробовать множество блюд из грибов и принять участие в мастер-классе по их приготовлению.
«Кульминацией праздника стало дефиле лесных обитателей. Перед зрителями гордо прошли и несколько бабок-ежек, и разные грибы, и кикиморы, и нимфы, и многие друге обитатели рязанских чащоб и пущ», — говорится в сообщении.
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