Рязанцы смогут отправить письмо Черчесову и Дзюбе

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В рязанских почтовых отделениях появится специальный ящик, который позволит отправить письма главному тренеру Станиславу Черчесову и всем футболистам российской сборной. Об этом говорится в пресс-релизе «Почты России».
«Все письма будут регистрироваться, а наиболее удачливые болельщики получат шанс попасть на тренировки, матчи сборной или же смогут встретиться со своими кумирами», — говорится в сообщении.
Кроме того, «Почта России» и футбольный союз запустят проект, благодаря которому рязанцы смогут в отделениях почты бесплатно на время взять мяч для игры в футбол.
Фото — скриншот с канала на YouTube
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