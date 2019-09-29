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12:57, 29 сентября 2019 260
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Рокотянская наградила лучших работников завода «Тяжпрессмаш»

Рокотянская наградила лучших работников завода «Тяжпрессмаш»

Глава Рязани Юлия Рокотянская наградила лучших работников машиностроения. Мероприятие прошло в актовом зале завода «Тяжпрессмаш». Об этом сообщил сайт гордумы.

«"Тяжпрессмаш» никогда не останавливался. Это большая заслуга коллектива, который сплоченно преодолел все невзгоды. Завод является лидером машиностроения в нашем городе. Предприятие внесло большой вклад в формирование имиджа Рязани как промышленного и научного центра", — отметила Рокотянская.

Она пожелала всем сотрудникам счастья, долголетия и материального благополучия, а предприятию — развития, процветания, новых производственных достижений и расширения рынка сбыта. Лучшие работники получили награды.


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