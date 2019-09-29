На уборку в Лесопарк вышли почти 200 человек

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 28 сентября, в рязанском Лесопарке прошел субботник, на который вышли около 200 человек. Об этом пишет ИД «
Вместе с волонтерами на уборку вышел зампред правительства региона Дмитрий Филиппов.
Он отметил, что подобный субботник проводят уже в седьмой раз.
Добровольцы убрались на территории, начиная от Трубежа до первого разворотного круга в Лесопарке, где раньше была пристань.
Отмечается, что на следующем субботнике волонтеры уберут другой участок.
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