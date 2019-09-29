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18:26, 29 сентября 2019 388
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На уборку в Лесопарк вышли почти 200 человек

На уборку в Лесопарк вышли почти 200 человек

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 28 сентября, в рязанском Лесопарке прошел субботник, на который вышли около 200 человек. Об этом пишет ИД «Пресса».

Вместе с волонтерами на уборку вышел зампред правительства региона Дмитрий Филиппов.

Он отметил, что подобный субботник проводят уже в седьмой раз.

Добровольцы убрались на территории, начиная от Трубежа до первого разворотного круга в Лесопарке, где раньше была пристань.

Отмечается, что на следующем субботнике волонтеры уберут другой участок.


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