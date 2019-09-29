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8:40, 29 сентября 2019 171
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На дне открытых дверей в Банке России рязанцы увидели инкассаторскую машину изнутри

На дне открытых дверей в Банке России рязанцы увидели инкассаторскую машину изнутри

В субботу, 28 сентября, в Банке России прошел день открытых дверей, сообщили в пресс-релизе регионального отделения регулятора.

Праздник начался с мотопробега: по трем главным площадям города на мотоциклах проехали волонтеры.

На мероприятии рязанцам в виде театрализованного представления рассказали историю денег, показали выставку «250 лет российским бумажным деньгам».Посетителям также предложили оценить бронированную инкассаторскую машину изнутри.

Кроме того, жители региона посоревновались в играх «Финансовый брейн-ринг» и «Рязанская монополия».

День открытых дверей также прошел на Почтовой. Там гости смогли проверить подлинность банкнот из своего кошелька и попробовать «стать миллионером», ответив на вопросы.


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