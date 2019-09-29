Фасад Шацкой больницы отремонтируют к декабрю

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Фото: Издательство «Пресса»
В Шацкой межрайонной больнице к декабрю планируют закончить ремонт фасада. Об этом пишет ИД «
В ремонт вложили средства из федерального бюджета. Подрядчик — московская фирма.
Сейчас в больнице меняют окна, крышу, затем проведут реконструкцию здания снаружи.
Как отметила главврач Марина Колчева, больше половины работ уже выполнили.
«Мы внесены в план 2020 года, поэтому после ремонта фасада надеемся перейти к внутренней отделке», — сказала она.
Больные из терапевтического отделения получают помощь в лечебном корпусе больницы. К концу года планируется завершить строительство фельдшерско-акушерского пункта в Казачьей слободе.
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