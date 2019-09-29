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21:37, 29 сентября 2019 172
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Фасад Шацкой больницы отремонтируют к декабрю

Фасад Шацкой больницы отремонтируют к декабрю

Фото: Издательство «Пресса»

В Шацкой межрайонной больнице к декабрю планируют закончить ремонт фасада. Об этом пишет ИД «Пресса».

В ремонт вложили средства из федерального бюджета. Подрядчик — московская фирма.

Сейчас в больнице меняют окна, крышу, затем проведут реконструкцию здания снаружи.

Как отметила главврач Марина Колчева, больше половины работ уже выполнили.

«Мы внесены в план 2020 года, поэтому после ремонта фасада надеемся перейти к внутренней отделке», — сказала она.

Больные из терапевтического отделения получают помощь в лечебном корпусе больницы. К концу года планируется завершить строительство фельдшерско-акушерского пункта в Казачьей слободе.


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