Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:26, 28 сентября 2019 113
 0    0

В Риме открыли выставку о Сергее Есенине

В Риме открыли выставку о Сергее Есенине

В Российском центре науки и культуры («Русском доме») в Риме открыли выставку о Сергее Есенине. Ее привезли из музея-заповедника поэта в Константинове, сообщил его сайт.

Посетители выставки смогут увидеть личные вещи поэта и членов его семьи, уникальные фотографии и прижизненные издания книг Есенина. Специально приглашенный гость — преподаватель Флорентийского университета Ирина Двизова — рассказала о жизни Есенина в Италии.

Выставка «Мой край задумчивый и нежный» будет работать до 11 октября.

Напомним, летом выставку с экспонатами из дома родителей Есенина открыли в Вене.

Фото с сайта музея-заповедника


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Как придать жизни в городе загородный мотив?

Как придать жизни в городе загородный мотив?

Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 391
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 297
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 886
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
14:40, 26 сентября 2019 2 910
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 2
15:06, 15 сентября 2019 3 214
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум