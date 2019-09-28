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В Российском центре науки и культуры («Русском доме») в Риме открыли выставку о Сергее Есенине. Ее привезли из музея-заповедника поэта в Константинове,
Посетители выставки смогут увидеть личные вещи поэта и членов его семьи, уникальные фотографии и прижизненные издания книг Есенина. Специально приглашенный гость — преподаватель Флорентийского университета Ирина Двизова — рассказала о жизни Есенина в Италии.
Выставка «Мой край задумчивый и нежный» будет работать до 11 октября.
Напомним, летом выставку с экспонатами из дома родителей Есенина
Фото с
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