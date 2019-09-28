Причиной смертельного ДТП на границе Тамбовской и Рязанской областей стал выезд на «встречку»

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Причиной
Авария произошла в субботу, 28 сентяборя, на 352-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».
Автомобили Geely и SsangYong столкнулись в лоб, в результате погибли четыре человека. Пассажирку автомобиля SsangYong в травмами доставили в больницу Мичуринска.
Автомобиль Geely сгорел.
Ранее
Фото пресс-службы
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