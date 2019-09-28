Появилось видео ДТП, вызвавших коллапс на площади Ленина

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Аварии произошли в четверг, 26 сентября.
На перекресте Первомайского проспекта и улицы Маяковского столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Спустя час почти на том же участке столкнулись грузовик и легковушка.
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