На площади Победы столкнулись два автомобиля и троллейбус

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В субботу, 28 сентября, около остановки «Площадь Победы» в сторону Московского района произошло ДТП. Фото с места аварии опубликовано «ВКонтакте».
По информации очевидца, столкнулись троллейбус и две легковушки.
«Стоят давно. Пробка до светофора возле „Плазы“. Ищите пути объезда. Актуально на 15:35», — написал автор поста.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор образовался на Первомайском проспекте от пересечения с улицей Павлова до площади Победы. На некоторых участках скорость движения не превышает 5 километров в час.
Фото Екатерины Романовой
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