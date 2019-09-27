Житель Ряжска обстрелял школу из самодельного пистолета

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Жителю Ряжска грозит до пяти лет тюрьмы за изготовление огнестрельного оружия. Об этом сообщил
Подсудимого пьяным задержали после того, как он выстрелил в окно школы в Ряжске. Пистолет изъяли.
В отделе полиции выяснилось, что оперативники задержали 31-летнего мужчину, которого ранее неоднократно судили за кражи.
Экспертиза установила, что изъятый у мужчины предмет, похожий на пистолет — это ТТ для стрельбы холостыми патронам, в который вмонтирован ствол.
Оружие подсудимый приобрел в интернете и переделал его под огнестрельное самостоятельно.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение оружия») и по части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).
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