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16:06, 27 сентября 2019 106
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Житель Ряжска обстрелял школу из самодельного пистолета

Житель Ряжска обстрелял школу из самодельного пистолета

Жителю Ряжска грозит до пяти лет тюрьмы за изготовление огнестрельного оружия. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Подсудимого пьяным задержали после того, как он выстрелил в окно школы в Ряжске. Пистолет изъяли.

В отделе полиции выяснилось, что оперативники задержали 31-летнего мужчину, которого ранее неоднократно судили за кражи.

Экспертиза установила, что изъятый у мужчины предмет, похожий на пистолет — это ТТ для стрельбы холостыми патронам, в который вмонтирован ствол.

Оружие подсудимый приобрел в интернете и переделал его под огнестрельное самостоятельно.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение оружия») и по части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).


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