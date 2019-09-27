Жительница Владимира оставила пятилетнего сына одного дома. На нее завели дело и оштрафовали

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Фото: Pixabay.com
Жительница Владимира оставила пятилетнего сына одного дома. Ее оштрафовали по статье 125 УК («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству»),
Утром 20 апреля 28-летняя горожанка оставила ребенка в квартире с открытой дверью. Около 15:00 к мальчику должна была прийти ее сестра.
Около полудня ребенок вышел на лесничную клетку, чтобы найти мать. Его заметил сосед и вызвал полицейскую.
Суд решил, что мальчик был в опасности: в квартире на восьмом этаже дома есть незастекленная лоджия, а пластиковые окна не оборудованы специальными ограничивающими устройствами. Кроме того, он мог взять различные бытовые моющие средства и столовые приборы.
Женщина признала вину и раскаялась. Ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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