Заминированный автовокзал и захват заложников. В Рязани прошли антитеррористические учения

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 26 сентября, на автовокзале «Приокский» прошли антитеррористические учения. Фоторепортаж опубликовала пресс-служба регионального УФСБ.
По сценарию, около 10:00 на вокзале обнаружили взрывчатку. Территорию вокзала оцепили, сотрудников и пассажиров эвакуировали, после чего началось разминирование.
Параллельно группа вооруженных преступников, якобы, захватила междугородний автобус около села Дубровичи. Переговоры провалились и террористы начали угрожать убийством заложников.
Во время операции боевиков ликвидировали. Затем эксперты разминировали автобус, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.
В мероприятии приняли участие ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардия, Следственный комитет, Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте, Рязанский гарнизон, правительство Рязанской области, администрация Рязани и Рязанского района, а также сотрудники автовокзала «Приокский».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Кремле прокомментировали запрет курения на балконах
|
cледующая новость →Во Владимирской области нашли поддельное сливочное масло из Подмосковья
Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.