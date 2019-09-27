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15:17, 27 сентября 2019 229
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Вооруженный тремя ножами сасовец попытался убить свою бывшую жену и тещу

Вооруженный тремя ножами сасовец попытался убить свою бывшую жену и тещу

Вооруженный тремя ножами сасовец попытался убить свою бывшую жену и тещу. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

По версии следствия, вечером 8 мая 2019 года в селе Борок Шиловского района 44-летний обвиняемый пьяным ворвался в дом к своей бывшей супруге. Вооруженный тремя ножами он попытался нанести женщине удар в шею.

На помощь женщине пришла ее мать, которой злоумышленник также пытался нанести удар ножом в живот. После того, как потерпевшая смогла выбить из рук нападавшего один из ножей, он схватил ее за шею и стал душить. Подоспевшие на помощь женщинам соседи скрутили напавшего.

Мужчина не признал вину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ («незаконное проникновение в жилище») и части 3 статьи 30, пункту «А» части 2 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство двух лиц»).

Расследование уголовного дела продолжается.


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