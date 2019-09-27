Власти Рязанской области начали публично отчитываться о своей работе

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В четверг, 26 сентября, по поручению губернатора Николая Любимова чиновники выступили с публичным отчетом перед рязанцами. Первым об итогах работы рассказал зампредседателя
Меропиятие прошло на площадке научно-технологического центра «Точка кипения». Принять в нем участие могли все желающие.
После отчета Дмитрия Филиппова выступили министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, министр природопользования Сергей Абрамов, начальник главного управления ветеринарии Людмила Гаврикова и начальник главного управления регионального госнадзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Игорь Кривозубов.
Участники встречи ответили на вопросы присутствующих в зале и пользователей соцсетей. Прозвучали вопросы от губернатора Рязанской области Николая Любимова, а также видеовопросы.
«Те, что требуют дополнительной проработки, передавались присутствующему в зале представителю отдела по работе с обращениями граждан аппарата Правительства региона, заявители обязательно получат на них ответы», — говорится в сообщении.
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