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Фото: Pixabay.com
Владимирская школьница пойдет под суд за продажу наркотиков ради маникюра. Об этом
В суд передали дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК («Незаконный оборот наркотиков»). Обвиняемая — школьница, которая 13 июня в подъезде дома продала подруге 0,72 грамма наркотиков. По словам 16-летней девушки, она хотела
Школьница растет в многодетной неполной семье. Следователи отмечают, что она «встала на путь исправления».
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