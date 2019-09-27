В тамбовском селе на пожаре погибла семья

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В селе Дмитриевщина Рассказовского района на пожаре погибла семья. Об этом
В пятницу, 27 сентября, в сгоревшем доме на улице Советской нашли тела четырех человек: 54-летних супругов, их 4-летнего внука и 58-летнего родственника.
По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неисправности электропроводки от повышенной нагрузкой от нескольких обогревателей.
Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
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Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.