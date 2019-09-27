В Спасском районе сгорел жилой дом, есть пострадавший

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ночь с четверга на пятницу, 26 сентября, произошел пожар в селе Ижевское Спасского района. Об этом сообщил
Сообщение о возгорании поступило в 3:22. Пожар начался в жилом доме, размером шесть на девять метров с металлической кровлей. Огонь полностью уничтожил крышу.
По сообщению МЧС, в пожаре пострадал один человек. О тяжести его травм не сообщается.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали два пожарных автомобиля и три человека.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Московском шоссе в третий раз с начала года прорвало трубу
|
cледующая новость →Бывший рязанский чиновник выиграл суд со СМИ из-за сообщения о конфликте с водителем
Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.