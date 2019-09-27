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В Рязани увеличат число маршруток №77. Об этом сообщил
В пятницу, 27 сентября, глава мэрии Елена Сорокина провела личный прием граждан. К ней обратилась председатель ТОС поселка Карцево Елена Астахова с просьбой увеличить количество машин по маршруту №77, следующих до поселка Карцево.
Сорокина поручила управлению транспорта администрации встретиться с представителями коммерческих организаций, осуществляющих перевозки по маршрутам №№77, 77а и 77б и увеличить количество транспортных средств.
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