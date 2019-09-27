Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:00, 27 сентября 2019 248
 0    0

В Рязани установили бюст академику Павлову

В Рязани установили бюст академику Павлову

В Рязани установили бюст академику Ивану Павлову. В пятницу, 27 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов поучаствовал в церемонии открытия монумента рязанскому ученому и нобелевскому лауреату.

Монумент установили на улице Маяковского на территории сквера химического корпуса РязГМУ. Он представляет собой бюст со столбом, у основания которого расположена собака. На его установку потратили 760 тысяч рублей. Автором скульптуры стала заслуженный российский художник Раиса Лысенина.

«Новый памятник академику в Рязани — это знаковое событие, которое демонстрирует, что его дело продолжается, что его выдающееся наследие, вклад в науку, его имя — по-прежнему значимое для современного молодого поколения ученых», — отметил глава региона.

Любимов поблагодарил руководство и коллектив РязГМУ и автора памятника.

«Это замечательный подарок для Рязанской области. Поскольку наш великий земляк, первый русский лауреат Нобелевской премии всю свою жизнь отдавал делу, посвящал каждую минуту труду. Он писал в своих письмах молодежи: будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях. Я желаю вам этого, уважаемые студенты. Уверен, что среди тех, кто сегодня учится в медуниверситете есть новые „Павловы“, а может, и будущие нобелевские лауреаты», — добавил губернатор.

Отметим, что 26 сентября исполнилось 170 лет со дня рождения рязанского ученого нобелевского лауреата Ивана Павлова. Еще один памятник Павлову в Рязани установлен на улице Ленина рядом с филармонией.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Как придать жизни в городе загородный мотив?

Как придать жизни в городе загородный мотив?

Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 068
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 3 719
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 811
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 151
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
14:40, 26 сентября 2019 2 388
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 1
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум