В Рязани установили бюст академику Павлову

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В Рязани установили бюст академику Ивану Павлову. В пятницу, 27 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов поучаствовал в церемонии открытия монумента рязанскому ученому и нобелевскому лауреату.
Монумент установили на улице Маяковского на территории сквера химического корпуса РязГМУ. Он представляет собой бюст со столбом, у основания которого расположена собака. На его установку потратили
«Новый памятник академику в Рязани — это знаковое событие, которое демонстрирует, что его дело продолжается, что его выдающееся наследие, вклад в науку, его имя — по-прежнему значимое для современного молодого поколения ученых», — отметил глава региона.
Любимов поблагодарил руководство и коллектив РязГМУ и автора памятника.
«Это замечательный подарок для Рязанской области. Поскольку наш великий земляк, первый русский лауреат Нобелевской премии всю свою жизнь отдавал делу, посвящал каждую минуту труду. Он писал в своих письмах молодежи: будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях. Я желаю вам этого, уважаемые студенты. Уверен, что среди тех, кто сегодня учится в медуниверситете есть новые „Павловы“, а может, и будущие нобелевские лауреаты», — добавил губернатор.
Отметим, что 26 сентября исполнилось 170 лет со дня рождения рязанского ученого нобелевского лауреата Ивана Павлова. Еще один памятник Павлову в Рязани установлен на улице Ленина рядом с филармонией.
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